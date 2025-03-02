Стармер посоветовал Зеленскому вернуться в США и наладить отношения с Трампом
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал украинского лидера Владимира Зеленского после скандала в Белом доме вернуться в США и наладить отношения с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета «The Daily Telegraph».
По данным источник, Стармер позвонил Зеленскому еще 28 февраля сразу после встречи президентов Украины и США в Овальном кабинете. Издание писало, что британский премьер также звонил Трампу, чтобы его успокоить, но так и не добился успеха в этом вопросе.
Накануне самолет Зеленского вылетел из США в Лондон.
Ранее Кир Стармер провел переговоры с Владимиром Зеленским, на которых пообещал, что Лондон продолжит поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru