Стармер посоветовал Зеленскому вернуться в США и наладить отношения с Трампом

По данным источник, Стармер позвонил Зеленскому еще 28 февраля сразу после встречи президентов Украины и США в Овальном кабинете. Издание писало, что британский премьер также звонил Трампу, чтобы его успокоить, но так и не добился успеха в этом вопросе.

Накануне самолет Зеленского вылетел из США в Лондон.

Ранее Кир Стармер провел переговоры с Владимиром Зеленским, на которых пообещал, что Лондон продолжит поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».