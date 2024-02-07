Боррель выступит в Верховной раде в Киеве
7 февраля 202413:22
Прибывший в Киев глава евродипломатии Жозеп Боррель выступит в Верховной раде, пишет «Страна.ua».
Издание в своем Telegram-канале также опубликовало фотографию Борреля в украинском парламенте.
Парламентарий Ирина Геращенко в свою очередь сообщила, что Боррель неоднократно напоминал о важности борьбы с коррупцией на Украине. Кроме того он вспомнил о демократии, свободе слова, правах человека, а также диалоге между властями и оппозицией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru