Боррель выступит в Верховной раде в Киеве

Издание в своем Telegram-канале также опубликовало фотографию Борреля в украинском парламенте.

Парламентарий Ирина Геращенко в свою очередь сообщила, что Боррель неоднократно напоминал о важности борьбы с коррупцией на Украине. Кроме того он вспомнил о демократии, свободе слова, правах человека, а также диалоге между властями и оппозицией.

