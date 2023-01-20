Боррель: ЕС уже выделил Украине военную помощь на €10 млрд

Страны Евросоюза выделили военную помощь Украине на сумму €10 млрд. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Также он рассказал, что в целом Евросоюз выделил Украине уже порядка 50 миллиардов евро, если учитывать экономическую и гуманитарную помощь.