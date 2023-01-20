Боррель: ЕС уже выделил Украине военную помощь на €10 млрд
Страны Евросоюза выделили военную помощь Украине на сумму €10 млрд. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Также он рассказал, что в целом Евросоюз выделил Украине уже порядка 50 миллиардов евро, если учитывать экономическую и гуманитарную помощь.
По его словам, военная поддержка Киеву со стороны США на данный момент составляет 17 миллиардов евро.
Накануне руководство США заявило о новом пакете военной помощи Украине. Стоимость планируемого к поставке оружия составит $2,5 млрд. В перечень вооружения входят боевые машины, системы ПВО, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, артиллерийские снаряды, противопехотные мины, приборы ночного видения, боеприпасы для HIMARS и ракеты для установок NASAMS и оборудование, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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