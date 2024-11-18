Боррель: ЕС не пришел к единой позиции по ударам украинской армии по России

На встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе не удалось выработать единую позицию по поводу использования оружия, поставляемого Украине, для ударов по территории России. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жопеп Боррель.

По его словам, каждый член Евросоюза будет принимать решение по этому вопросу самостоятельно. Он отметил, что в этом деле важную роль играет решение США, которые, несмотря на длительный отказ, в конце концов согласились на поставки оружия для ударов по российским объектам.