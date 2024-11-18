Боррель: ЕС не пришел к единой позиции по ударам украинской армии по России

На встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе не удалось выработать единую позицию по поводу использования оружия, поставляемого Украине, для ударов по территории России. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жопеп Боррель.

По его словам, каждый член Евросоюза будет принимать решение по этому вопросу самостоятельно. Он отметил, что в этом деле важную роль играет решение США, которые, несмотря на длительный отказ, в конце концов согласились на поставки оружия для ударов по российским объектам.

Боррель: США разрешили Украине удары по территории России на дальность до 300 км

Накануне The New York Times, ссылаясь на неназванных американских официальных лиц, сообщила, что президент США Джо Байден впервые одобрил использование Украиной американских дальнобойных ракет для нанесения ударов по российским объектам. Отмечалось, что Байден принял это решение на фоне сообщений о появлении северокорейских военных в Курской области.

В понедельник Боррель сообщил, что администрация США дала разрешение Украине использовать ракеты дальностью до 300 километров для ударов по территории России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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