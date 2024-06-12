Более 20 граждан Шри-Ланки дезертировали из ВС РФ и сбежали домой
12 июня 202402:09
Как минимум 22 гражданина Шри-Ланки, которые якобы вступили в Вооруженные силы России для участия в специальной военной операции, дезертировали и сбежали на родину, сообщает Yahoo со ссылкой на представителя Министерства обороны Шри-Ланки Аллена Хита.
Как заявил один из дезертиров, 37-летний водитель Анил Мадусанка, он направился на фронт, где был ранен.
Мужчина обратился в посольство Шри-Ланки в Москве, откуда его доставили на родину.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru