Более 20 граждан Шри-Ланки дезертировали из ВС РФ и сбежали домой

Как минимум 22 гражданина Шри-Ланки, которые якобы вступили в Вооруженные силы России для участия в специальной военной операции, дезертировали и сбежали на родину, сообщает Yahoo со ссылкой на представителя Министерства обороны Шри-Ланки Аллена Хита.

Как заявил один из дезертиров, 37-летний водитель Анил Мадусанка, он направился на фронт, где был ранен.

Мужчина обратился в посольство Шри-Ланки в Москве, откуда его доставили на родину.

