Боится потерять власть: Зеленский пытается наладить отношения с США

Он может лишиться власти. Теперь глава государства изо всех сил пытается восстановить связи с США. При этом окружение Зеленского воспользовалось этой возможностью, чтобы начать переговоры с его внутренними политическими соперниками, что может подорвать его лидерство.

Ранее в Белом доме заявили, что спор Трампа и Зеленского отразил недовольство контактами с Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

