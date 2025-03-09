Боится потерять власть: Зеленский пытается наладить отношения с США

Президент Украины Владимир Зеленский, выбрав неправильную стратегию переговоров с Вашингтоном, завел себя в ловушку, сообщает Washington Post.

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Он может лишиться власти. Теперь глава государства изо всех сил пытается восстановить связи с США. При этом окружение Зеленского воспользовалось этой возможностью, чтобы начать переговоры с его внутренними политическими соперниками, что может подорвать его лидерство.

Ранее в Белом доме заявили, что спор Трампа и Зеленского отразил недовольство контактами с Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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