Боится потерять власть: Зеленский пытается наладить отношения с США
9 марта 202503:34
Президент Украины Владимир Зеленский, выбрав неправильную стратегию переговоров с Вашингтоном, завел себя в ловушку, сообщает Washington Post.
Он может лишиться власти. Теперь глава государства изо всех сил пытается восстановить связи с США. При этом окружение Зеленского воспользовалось этой возможностью, чтобы начать переговоры с его внутренними политическими соперниками, что может подорвать его лидерство.
Ранее в Белом доме заявили, что спор Трампа и Зеленского отразил недовольство контактами с Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru