Бойцы «Вагнера» выбили ВСУ с территории швейной фабрики в Артемовске

Группа «Вагнер» штурмом овладела зданием бывшей швейной фабрики имени «8 Марта» в Артемовске, сообщил боец группы «Вагнер», передает РИА Новости.

По его словам, объект использовался ВСУ в качестве укрепрайона, куда перебрасывались резервы для удержания позиций в центре города.

Он также рассказал, что бойцы приближаются к западным окраинам города.