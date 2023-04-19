Бойцы «Вагнера» выбили ВСУ с территории швейной фабрики в Артемовске

Группа «Вагнер» штурмом овладела зданием бывшей швейной фабрики имени «8 Марта» в Артемовске, сообщил боец группы «Вагнер», передает РИА Новости.

По его словам, объект использовался ВСУ в качестве укрепрайона, куда перебрасывались резервы для удержания позиций в центре города.

Он также рассказал, что бойцы приближаются к западным окраинам города.

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Как отметил собеседник агентства, ВСУ использовали как основные укрепления жилые многоэтажные дома и частный сектор. При этом линии окопов и возведенные укрепления ВСУ делали «для вида».

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российские силы контролируют 90% города. По его словам, большую часть города занимают бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВСУ

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