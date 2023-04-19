Бойцы «Вагнера» ликвидировали в Артемовске участника поджога Дома профсоюзов

В Артемовске ликвидирован украинский военный Александр Станков, который участвовал в поджоге Дома профсоюзов в мае 2014 года. Об этом в своем телеграм-канале написал военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

Боец с позывным Перун был в составе третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Телеграм-канал «Военкоры Русской весны» уточнили, что он был ликвидирован бойцами «Вагнера».

При этом его роль в ходе поджога не уточняется.

Ранее «Вагнер» выбили украинских солдат с территории швейной фабрики в Артемовске, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

