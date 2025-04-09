В Запорожской области двое детей погибли при обрушении двух подъездов дома

Обрушение двух подъездов произошло в жилом двухэтажном доме в селе Новополтавка Запорожской области. Об этом сообщили в МЧС.

По данным ведомства, в результате ЧП были повреждены восемь квартир, шесть из них разрушены.

«Из-под завалов спасатели МЧС России извлекли тела двух детей. Еще 4 человека госпитализированы», – говорится в сообщении.

Специалисты продолжают разбор завалов и поиск людей. На месте работают 50 человек и 17 единиц техники.

Ранее в городе Юрга в Кемеровской области обрушился потолок в школе, напоминает 360.ru. О пострадавших не сообщалось.

