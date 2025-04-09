Консультации России и США пройдут в генконсульстве в Стамбуле
Новый раунд переговоров делегаций России и США состоится в российском генеральном консульстве в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.
«В этот раз переговоры пройдут в генконсульстве РФ», - указал собеседник агентства.
Здание находится на улице Истикляль в центре Стамбула.
Очередной раунд консультаций РФ и США запланирован на 10 апреля. Российскую делегацию возглавляет посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника государственного секретаря Соната Коултер. Как отмечали в Госдепе США, стороны не будут обсуждать политические вопросы и нормализацию отношений, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru