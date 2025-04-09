Адвокат Михаила Ефремова рассказал о планах актера после освобождения

Он подчеркнул, что у Ефремова серьезные проблемы с легкими.

«Лечиться ему надо, лечиться обязательно, потому что у него проблемы с легкими серьезные. У него от этого одышка и слабость», - пояснил Падалко.

Ранее режиссер Карпиловский заявил о желании снять фильм о Ефремове, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

