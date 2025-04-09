Адвокат Михаила Ефремова рассказал о планах актера после освобождения

В планах Михаила Ефремова только творчество, но перед этим ему необходимо пройти курс лечения. Об этом заявил адвокат актера Юрий Падалко, сообщает URA.RU.

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Он подчеркнул, что у Ефремова серьезные проблемы с легкими.

«Лечиться ему надо, лечиться обязательно, потому что у него проблемы с легкими серьезные. У него от этого одышка и слабость», - пояснил Падалко.

Ранее режиссер Карпиловский заявил о желании снять фильм о Ефремове, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктерЗдоровьеАдвокатМихаил Ефремов

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