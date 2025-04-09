Адвокат Михаила Ефремова рассказал о планах актера после освобождения
9 апреля 202510:12
В планах Михаила Ефремова только творчество, но перед этим ему необходимо пройти курс лечения. Об этом заявил адвокат актера Юрий Падалко, сообщает URA.RU.
Он подчеркнул, что у Ефремова серьезные проблемы с легкими.
«Лечиться ему надо, лечиться обязательно, потому что у него проблемы с легкими серьезные. У него от этого одышка и слабость», - пояснил Падалко.
Ранее режиссер Карпиловский заявил о желании снять фильм о Ефремове, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru