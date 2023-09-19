Bloomberg: страны G7 ожидают затягивания конфликта на Украине на 6-7 лет

США и их союзники закладывают такой срок в планирование финансовой и военной помощи Украине. Отмечается, что это намного дольше, чем рассчитывали многие западные чиновники ранее.

Перспективы конфликта обсуждались в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал условием для начала переговоров вывод российских войск с территории Украины. Призывы к немедленному началу диалога глава правительства ФРГ счел «циничными», передает «Радиоточка НСН».

