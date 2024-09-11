Блинкен: США планируют передать Украине средства ПВО в ближайшие недели

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве сообщил, что Вашингтон в ближайшие недели намерен передать Украине средства ПВО в рамках обязательств, взятых президентом Джо Байденом.

Блинкен отметил, что на саммите НАТО в июле Байден пообещал предоставить Украине пять стратегических систем ПВО и десятки тактических систем.

Блинкен назвал неизбежным вступление Украины в НАТО

Он добавил, что несколько стратегических систем уже были доставлены, и США продолжают работать над выполнением своих обязательств и увеличением поставок систем ПВО для Украины.

Москва осуждает любую военную помощь Киеву, подчеркивая, что она не изменит ход военной операции и лишь усложняет начало мирных переговоров, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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