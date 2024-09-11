Блинкен: США планируют передать Украине средства ПВО в ближайшие недели
Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве сообщил, что Вашингтон в ближайшие недели намерен передать Украине средства ПВО в рамках обязательств, взятых президентом Джо Байденом.
Блинкен отметил, что на саммите НАТО в июле Байден пообещал предоставить Украине пять стратегических систем ПВО и десятки тактических систем.
Он добавил, что несколько стратегических систем уже были доставлены, и США продолжают работать над выполнением своих обязательств и увеличением поставок систем ПВО для Украины.
Москва осуждает любую военную помощь Киеву, подчеркивая, что она не изменит ход военной операции и лишь усложняет начало мирных переговоров, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России
- Госдума может увеличить срок брака для получения гражданства до четырех лет
- Глава МВД Германии Фезер: ресурсы страны для приема мигрантов почти исчерпаны
- Штурмовой батальон направили в Курскую область из Запорожья
- Россиянка получила условный срок за оставление ребенка в опасности
- Володин: В Госдуме будет расти число депутатов, участвовавших в спецоперации
- Робот-экскурсовод начал работать в Волгоградском областном театре кукол
- Блинкен: США планируют передать Украине средства ПВО в ближайшие недели
- Зеленский заявил об отсутствии подтверждений поставок Ираном ракет в Россию
- Волочкова объяснила решение избавиться от 20 квартир в Астрахани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru