Блинкен: США планируют передать Украине средства ПВО в ближайшие недели

Он добавил, что несколько стратегических систем уже были доставлены, и США продолжают работать над выполнением своих обязательств и увеличением поставок систем ПВО для Украины.

Москва осуждает любую военную помощь Киеву, подчеркивая, что она не изменит ход военной операции и лишь усложняет начало мирных переговоров, передает «Радиоточка НСН».