Биограф Зеленского заявил истощении у президента Украины

Окружение Зеленского увидело у президента Украины физическое истощение, заявил его биограф Саймон Шустер. Об этом он поделился в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

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«Близкие к нему люди говорят мне, что у него появляются признаки физического истощения», - сказал Шустер.

Он также признался, что Зеленский плохо воспринимает критику, потому что в привык к овациям в бытность актером. Кроме того, биограф заметил, что команда Зеленского отгораживается от тех, кто критикует его решения.

«Отсутствие возражений создает целый ряд проблем... В его непосредственном окружении почти нет тех, кто мог бы дать ему отпор», - отметил Шустер.

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ФОТО: РИА Новости
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