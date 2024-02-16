Биограф Зеленского заявил истощении у президента Украины
16 февраля 202417:50
Окружение Зеленского увидело у президента Украины физическое истощение, заявил его биограф Саймон Шустер. Об этом он поделился в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.
«Близкие к нему люди говорят мне, что у него появляются признаки физического истощения», - сказал Шустер.
Он также признался, что Зеленский плохо воспринимает критику, потому что в привык к овациям в бытность актером. Кроме того, биограф заметил, что команда Зеленского отгораживается от тех, кто критикует его решения.
«Отсутствие возражений создает целый ряд проблем... В его непосредственном окружении почти нет тех, кто мог бы дать ему отпор», - отметил Шустер.
Ранее на Украине легализовали медицинский каннабис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru