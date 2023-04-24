Песков назвал враньём заявления о бункерах и двойниках Путина

Выступая на марафоне «Знание.Первые» он отметил, что глава государства всегда активный и ни в каких бункерах никогда не сидел, а заявления про его двойников - враньё.

«Он как и был, так и есть мега-активный. С трудом за ним поспеваем, его энергетике можно только позавидовать... Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков подверг критике высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что президент России Владимир Путин использует двойников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

