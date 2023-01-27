Билл Гейтс назвал правительство Украины коррумпированным

«Довоенное украинское правительство — одно из худших в мире, оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Мне очень жаль жителей Украины», — сказал бизнесмен. Он не уточнил, о правительстве какого периода идет речь.

По словам бизнесмена, украинские сельхозугодья намного лучше, чем в США, и Украина является хлебной корзиной Европы, у нее много перспектив.

Ранее Гейтс заявил, что российско-украинский конфликт мешает Европе помогать другим странам, а также бороться с изменением климата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

