BI: ВСУ завершают обучение на Abrams в Германии

Как отметил собеседник издания, около 200 военных завершили одну из последних фаз 12-недельной программы обучения, которая проходила в Хоэнфельсе. Далее украинских бойцов направят в Графенвер.

«Там ... солдаты будут поддерживать свои навыки управления и технического обслуживания до тех пор, пока 31 танк ... не будет готов», — указал О'Доннелл.

Как ожидается, дополнительная подготовка украинских военных продлится до осени.

Ранее стало известно, что США одобрили отправку первой партии танков Abrams на Украину, всего Киев получит 31 машину старой модели M1A1, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

