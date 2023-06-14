Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что в Восточной Европе формируется коалиция против Зеленского

В Восточной Европе создается коалиция стран против украинского лидера Владимира Зеленского, сообщил в своем блоге на YouTube бывший советник Кучмы Олег Соскин.

Зеленского заподозрили в провоцировании катастрофы на Запорожской АЭС

По его словам, у президента появляется очень много противников. Как отметил политик, к Венгрии после выборов присоединится Словакия. С течением времени ситуация ухудшится, что создаст много проблем для Зеленского.

Ранее были названы самые дружелюбные по отношению к России страны Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:ЕвропаУкраинаВладимир Зеленский

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