По его словам, у президента появляется очень много противников. Как отметил политик, к Венгрии после выборов присоединится Словакия. С течением времени ситуация ухудшится, что создаст много проблем для Зеленского.

Ранее были названы самые дружелюбные по отношению к России страны Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

