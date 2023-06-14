Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что в Восточной Европе формируется коалиция против Зеленского
14 июня 202302:01
В Восточной Европе создается коалиция стран против украинского лидера Владимира Зеленского, сообщил в своем блоге на YouTube бывший советник Кучмы Олег Соскин.
По его словам, у президента появляется очень много противников. Как отметил политик, к Венгрии после выборов присоединится Словакия. С течением времени ситуация ухудшится, что создаст много проблем для Зеленского.
Ранее были названы самые дружелюбные по отношению к России страны Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что в Восточной Европе формируется коалиция против Зеленского
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru