Без шансов: Экс-министр Украины оценил возможность победить Россию в войне
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что способен математически доказать невозможность победы Киева в гипотетической войне с Российской Федерацией. Как заявил он в эфире телеканала «112 Украина», война — это не выход, тем более с Россией.
При этом Червоненко считает, что Украина уже сейчас вполне могла бы получить преференции от налаживания добрососедских отношений с Москвой, отмечает RT. При этом, по словам экс-министра, такое согласие возможно без каких-либо унижений, без потери и капли украинских интересов.
Евгений Червоненко также в жёсткой форме высмеял стену, сооружаемую на границе с Россией по предложению бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Бывший чиновник выразил уверенность, что средства, выделенные на этот проект, элементарно «разворованы».
«Мы ржали всем генеральско-прокурорским составом, что ее даже кабаны перейдут, эту стену. Прорвут. И мы просто ржали, как цинично можно воровать деньги, и такое количество людей об этом знает», — цитирует РИА ФАН экс-министра.
Между тем. Государственная погранслужба Украины попросила правительство выделить на строительство «стены» еще почти 169 миллионов долларов США, до этого было выделено $63,7 млн. Об этом сообщает УНИАН.
Как отмечает Газета.ру, если украинский кабинет министров одобрит этот запрос, общая сумма расходов на проект «Стена» возрастет до $232,4 млн. Пока Киев собирается завершить возведение объекта к 2025 году.
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