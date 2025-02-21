Без помощи Украины не было бы: Зеленскому предложили поблагодарить США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время общения с журналистами посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Вашингтону за щедрость, без которой, по его словам, ни его, ни его страны уже бы не существовало.
«Если он не согласен с президентом (Трампом), пусть поднимет трубку и позвонит ему или нашим талантливым дипломатам, а не устраивает тур по СМИ Европы, критикуя президента США», — заявил Вэнс. Он назвал такую ситуацию глупой.
Ранее Конгресс США потребовал от Зеленского прекратить критику Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru