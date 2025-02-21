Без помощи Украины не было бы: Зеленскому предложили поблагодарить США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время общения с журналистами посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Вашингтону за щедрость, без которой, по его словам, ни его, ни его страны уже бы не существовало.

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«Если он не согласен с президентом (Трампом), пусть поднимет трубку и позвонит ему или нашим талантливым дипломатам, а не устраивает тур по СМИ Европы, критикуя президента США», — заявил Вэнс. Он назвал такую ситуацию глупой.

Ранее Конгресс США потребовал от Зеленского прекратить критику Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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