Без помощи Украины не было бы: Зеленскому предложили поблагодарить США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время общения с журналистами посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Вашингтону за щедрость, без которой, по его словам, ни его, ни его страны уже бы не существовало.