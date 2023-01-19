«Без денег и охраны»: Милонов не хочет уезжать из Донбасса до полной победы

Он отметил, что воюет уже пять месяцев, а в феврале будет думать над перезаключением контракта вместе с руководством партии.

«Я посоветуюсь с руководством партии, ведь я же пошел сюда, как депутат "Единой России". После консультаций мы примем решение, как дальше. Я знаю, что часть моих коллег продлила контракты, часть уехала в Москву. Дмитрий Хубезов уехал, потому что он председатель комитета, должен работать в Думе. Я думаю, что будет продление контракта, но пока рано об этом говорить, потому что действует предыдущий», - отметил парламентарий.

Милонов подчеркнул, что не понимает, как вернется домой до полной победы.

«А как я вернусь сейчас? Вернусь и скажу: "Я отслужил, я молодец", а война-то еще не выиграна. Мне скажут: "А что ты вернулся? Ты же приобрел боевой опыт, ты знаешь, как что делать. Почему ты ушел?" А что я детям скажу? Папа устал и вернулся, пожалейте папу? Я считаю, что мы все вернемся в глобальном плане, когда победим. Тогда будет время возвращаться и заниматься своими делами», - заключил собеседник НСН.

Ранее Милонов рассказал НСН о боевых буднях и риске для жизни.

