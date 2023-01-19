«Без денег и охраны»: Милонов не хочет уезжать из Донбасса до полной победы
Виталий Милонов сказал в эфире НСН, что его контракт с Минобороны заканчивается в феврале, но он не готов сказать детям, что «папа вернулся, потому что устал».
Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал в интервью НСН, что воюет в Донбассе по контракту, но не получает за это денег и не имеет личной охраны.
«Нет, никакой охраны у меня нет. Здесь рабочая обстановка, воюем, стреляем, сегодня стреляли из моего орудия. У нас контракты с министерством обороны, правда, безвозмездные. По закону депутат не имеет права получать деньги из других источников. Командировочные нам в Госдуме не платят за это, а здесь мы не имеем право брать. Изначально, когда нам деньги пытались выплачивать, приходилось сдавать назад в кассу. Контракт заключается на три месяца. У меня была сначала мобилизация в армию Донецкой народной республики, а с ноября – контракт с Минобороны России», - сказал Милонов.
Он отметил, что воюет уже пять месяцев, а в феврале будет думать над перезаключением контракта вместе с руководством партии.
«Я посоветуюсь с руководством партии, ведь я же пошел сюда, как депутат "Единой России". После консультаций мы примем решение, как дальше. Я знаю, что часть моих коллег продлила контракты, часть уехала в Москву. Дмитрий Хубезов уехал, потому что он председатель комитета, должен работать в Думе. Я думаю, что будет продление контракта, но пока рано об этом говорить, потому что действует предыдущий», - отметил парламентарий.
Милонов подчеркнул, что не понимает, как вернется домой до полной победы.
«А как я вернусь сейчас? Вернусь и скажу: "Я отслужил, я молодец", а война-то еще не выиграна. Мне скажут: "А что ты вернулся? Ты же приобрел боевой опыт, ты знаешь, как что делать. Почему ты ушел?" А что я детям скажу? Папа устал и вернулся, пожалейте папу? Я считаю, что мы все вернемся в глобальном плане, когда победим. Тогда будет время возвращаться и заниматься своими делами», - заключил собеседник НСН.
Ранее Милонов рассказал НСН о боевых буднях и риске для жизни.
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