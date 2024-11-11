В Воронеже из-за беспилотника было повреждено здание предприятия
11 ноября 202411:11
Здание промышленного предприятия в Воронеже повреждено при падении обломков БПЛА. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.
По словам губернатора, утром в регионе сбили пять беспилотников, пишет Ura.ru. Никто не пострадал.
«При падении обломков... незначительные повреждения получило здание промышленного предприятия в Воронеже. Возгорания не произошло», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило, что утром 11 ноября дежурные средства ПВО сбили над Воронежской областью четыре украинских беспилотника.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru