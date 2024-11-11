В Воронеже из-за беспилотника было повреждено здание предприятия

Здание промышленного предприятия в Воронеже повреждено при падении обломков БПЛА. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

По словам губернатора, утром в регионе сбили пять беспилотников, пишет Ura.ru. Никто не пострадал.

«При падении обломков... незначительные повреждения получило здание промышленного предприятия в Воронеже. Возгорания не произошло», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщило, что утром 11 ноября дежурные средства ПВО сбили над Воронежской областью четыре украинских беспилотника.

