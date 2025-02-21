Бербок призвала увеличить давление на США в связи с позицией по Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском и Украине Германия должна усилить давление на США. Она выступила с этой позицией на предвыборной встрече в Потсдаме, подчеркнув, что в условиях глобальной нестабильности необходимо сделать шаги, которые укрепят международную безопасность.

Бербок отметила, что политика «Zeitenwende» (смены эпохи), инициированная канцлером Олафом Шольцем после начала украинского конфликта, требует пересмотра. Министр заявила, что сейчас необходима «вторая Zeitenwende», чтобы больше не было задержек в решении кризиса на Украине.