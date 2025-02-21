Бербок призвала увеличить давление на США в связи с позицией по Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском и Украине Германия должна усилить давление на США. Она выступила с этой позицией на предвыборной встрече в Потсдаме, подчеркнув, что в условиях глобальной нестабильности необходимо сделать шаги, которые укрепят международную безопасность.
Бербок отметила, что политика «Zeitenwende» (смены эпохи), инициированная канцлером Олафом Шольцем после начала украинского конфликта, требует пересмотра. Министр заявила, что сейчас необходима «вторая Zeitenwende», чтобы больше не было задержек в решении кризиса на Украине.
Она подчеркнула, что Германия не согласится с тем, чтобы другие страны, в том числе США, принимали решения о войне и мире без учета мнений Украины и Европы.
Помимо этого, Бербок призвала увеличить давление на США, чтобы американские власти осознали возможные последствия отказа от поддержки демократий Европы. Она добавила, что восстановление нормальных отношений с Россией должно быть ориентировано на защиту интересов Украины и Европы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru