Бербок обвинила Москву в «подрыве демократии» Евросоюза

Москва виновна в подрыве демократии в Европейском союзе, сообщает N-tv со ссылкой на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок.

Бербок не исключила участие войск Германии в миссии после конфликта на Украине

По ее словам, именно российские силы стоят за диверсиями с монтажной пеной. Россия пытается подорвать демократию в странах Евросоюза и дестабилизировать европейские демократические партии, считает дипломат.

В конце декабря 2024 года в ФРГ прошла серия акций, участники которой запенивали монтажной пеной выхлопные трубы автомобилей.

Ранее Бербок обвинила президента России Владимира Путина в желании пошатнуть безопасность в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зеленые" Анналена Бербок
ТЕГИ:ЕвросоюзГермания

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