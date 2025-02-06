Бербок обвинила Москву в «подрыве демократии» Евросоюза

По ее словам, именно российские силы стоят за диверсиями с монтажной пеной. Россия пытается подорвать демократию в странах Евросоюза и дестабилизировать европейские демократические партии, считает дипломат.

В конце декабря 2024 года в ФРГ прошла серия акций, участники которой запенивали монтажной пеной выхлопные трубы автомобилей.

Ранее Бербок обвинила президента России Владимира Путина в желании пошатнуть безопасность в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

