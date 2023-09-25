Бербок признала, что ФРГ поставляла Украине неработающую технику

Часть переданной Киеву военной техники была неисправна, заявила в интервью телеканалу CNN министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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«Некоторые наши системы уже устарели, про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это», - сказала она.

По словам министра, ФРГ до сих пор не предоставила Украине ракеты Taurus из-за необходимости проверить их работоспособность. Бербок отметила, что не знает, когда боеприпасы передадут Киеву.

В интервью изданию Bild министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов евро, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ОружиеУкраинаГермания

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