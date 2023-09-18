Белый дом заявил о прогрессе в контрнаступлении ВСУ

Каких именно успехов достигла украинская армия Кирби не уточнил.

Представитель Белого дома напомнил, что в предстоящий четверг президент США Джо Байден встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Американский лидер рассчитывает услышать информацию о ситуации на фронте, сказал Кирби.

В интервью изданию The New Atlas бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик заявил, что контрнаступление ВСУ не могло завершиться успехом. Он обратил внимание на превосходство России в артиллерии, отмечает «Радиоточка НСН».

