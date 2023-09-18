Белый дом заявил о прогрессе в контрнаступлении ВСУ
Представитель администрации США Джон Кирби заявил о «прогрессирующем» контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РИА Новости.
Каких именно успехов достигла украинская армия Кирби не уточнил.
Представитель Белого дома напомнил, что в предстоящий четверг президент США Джо Байден встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Американский лидер рассчитывает услышать информацию о ситуации на фронте, сказал Кирби.
В интервью изданию The New Atlas бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик заявил, что контрнаступление ВСУ не могло завершиться успехом. Он обратил внимание на превосходство России в артиллерии, отмечает «Радиоточка НСН».
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