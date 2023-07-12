Белый дом: Украина, вероятнее всего, получит F-16 от Европы

Президент США Джо Байден планирует на полях саммита НАТО обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским поставки Украине ракет большой дальности, сообщил советник американского политика Джейк Салливан. Его слова приводит РИА Новости.

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Кроме того, он дал понять, что Киеву поставят истребители F-16 европейские страны, у которых в авиапарке имеются эти машины. Никаких подробностей и дат при этом Салливан не привел.

Ранее в Нидерландах заявили, что на обучение украинских летчиков пилотированию F-16 потребуется от шести до восьми месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
ТЕГИ:УкраинаИстребители

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