Белый дом: Украина, вероятнее всего, получит F-16 от Европы

Кроме того, он дал понять, что Киеву поставят истребители F-16 европейские страны, у которых в авиапарке имеются эти машины. Никаких подробностей и дат при этом Салливан не привел.

Ранее в Нидерландах заявили, что на обучение украинских летчиков пилотированию F-16 потребуется от шести до восьми месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

