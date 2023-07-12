Министр обороны Нидерландов: Страна делает акцент на помощи Украине с ПВО

Она отметила, что встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Алексеем Резниковым. По словам Оллонгрен, была подтверждена приверженность помощи Украине в рамках широких гарантий безопасности для Киева.

Ранее, 12 июля, Владимир Зеленский заявил, что Киев будет применять кассетные боеприпасы только по военным целям. По словам Зеленского, применение кассетных боеприпасов будет контролируемо, сообщает «Радиоточка НСН».

