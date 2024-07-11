Белый дом сообщил о разработке силового ответа на ситуацию с киевской больницей

США и Украина совместно разрабатывают силовой ответ на инцидент в киевской больнице. Об этом на саммите НАТО заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Минобороны России ранее заявляло, что утверждения о намеренных ударах по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности.

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В ведомстве отмечали, что опубликованные фотографии и видеозаписи из Киева подтверждают разрушения, вызванные падением ракеты украинской ПВО, запущенной из зенитного комплекса в черте города. В министерстве также указывали, что власти Украины «не впервые идут на подобные провокации».

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российские удары направлены исключительно против целей, которые связаны с военным потенциалом Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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