Белый дом сообщил о разработке силового ответа на ситуацию с киевской больницей
США и Украина совместно разрабатывают силовой ответ на инцидент в киевской больнице. Об этом на саммите НАТО заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Минобороны России ранее заявляло, что утверждения о намеренных ударах по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности.
В ведомстве отмечали, что опубликованные фотографии и видеозаписи из Киева подтверждают разрушения, вызванные падением ракеты украинской ПВО, запущенной из зенитного комплекса в черте города. В министерстве также указывали, что власти Украины «не впервые идут на подобные провокации».
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российские удары направлены исключительно против целей, которые связаны с военным потенциалом Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru