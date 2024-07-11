Белый дом сообщил о разработке силового ответа на ситуацию с киевской больницей

США и Украина совместно разрабатывают силовой ответ на инцидент в киевской больнице. Об этом на саммите НАТО заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Минобороны России ранее заявляло, что утверждения о намеренных ударах по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности.