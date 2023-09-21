Белый дом отказался поставлять Украине ракеты ATACMS

Администрация США приняла решение не передавать Украине тактические ракетные комплексы ATACMS. Об этом заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.

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По его словам, президент США Джо Байден пришел к заключению, что не станет передавать Украине ракетные комплексы.

«Однако он также не снимает это с рассмотрения в будущем», - уточнил Салливан.

Представитель МИД Украины Олег Николенко ранее выразил надежду на предоставление ATACMS. Чиновник утверждал, что Киев получит ракеты «в скором времени», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
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