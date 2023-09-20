СМИ: в США все ведомства согласовали передачу Киеву ракет ATACMS

В США все ведомства уже согласовали поставку на Украину тактических баллистических ракет ATACMS, сообщил Foreign Policy.

СМИ: США могут отправить Украине ракеты ATACMS этой осенью

Теперь, по данным издания, окончательное решение должен принять глава Белого дома Джо Байден.

Как отмечается, в администрации президента США по-прежнему существуют опасения, что поставка этих ракет спровоцирует ненужную эскалацию со стороны Москвы.

Ранее в Пентагоне заявили, что решение о передаче Киеву ракет ATACMS еще не принято, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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