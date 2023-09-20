СМИ: в США все ведомства согласовали передачу Киеву ракет ATACMS
20 сентября 202316:03
В США все ведомства уже согласовали поставку на Украину тактических баллистических ракет ATACMS, сообщил Foreign Policy.
Теперь, по данным издания, окончательное решение должен принять глава Белого дома Джо Байден.
Как отмечается, в администрации президента США по-прежнему существуют опасения, что поставка этих ракет спровоцирует ненужную эскалацию со стороны Москвы.
Ранее в Пентагоне заявили, что решение о передаче Киеву ракет ATACMS еще не принято, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru