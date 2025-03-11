Белый дом назвал успешными прошедшие в Саудовской Аравии переговоры с Украиной

По словам Левитт, в переговорах участвовали госсекретарь США Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майкл Уолц. Украинскую сторону представляли министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

По данным телеканала «Общественное», стороны обсудили, в частности, украинскую инициативу о прекращении огня в воздухе и на море, а также возможное сотрудничество в области редкоземельных ископаемых, передает «Радиоточка НСН».

