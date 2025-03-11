Белый дом назвал успешными прошедшие в Саудовской Аравии переговоры с Украиной
Белый дом сообщил о продуктивном характере переговоров между делегациями США и Украины, прошедших в Саудовской Аравии.
Как заявила пресс-секретарь администрации президента Каролин Левитт, встреча прошла в конструктивной атмосфере, а ее итоги были позитивно восприняты главой государства Дональдом Трампом.
По словам Левитт, в переговорах участвовали госсекретарь США Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майкл Уолц. Украинскую сторону представляли министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
По данным телеканала «Общественное», стороны обсудили, в частности, украинскую инициативу о прекращении огня в воздухе и на море, а также возможное сотрудничество в области редкоземельных ископаемых, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru