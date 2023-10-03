Белый дом дал ВСУ еще 6-8 недель на контрнаступление
У Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось шесть-восемь недель на продолжение попыток контрнаступления. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.
По его мнению, у Киева осталось максимум два месяца до наступления неблагоприятных погодных условий. После этого ситуация для ВСУ станет «тяжелой», считает Кирби.
Представитель администрации США отметил, что приближение холодов говорит о необходимости выделить дополнительные средства на военную помощь Украине.
В эфире телеканала «Россия 24» глава Донецкой республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ могут начать новое наступление в октябре. Он обратил внимание на переброску украинских резервов на ореховское и угледарское направления, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учета
- Госдеп сообщил о частичном отводе сербских сил от Косова
- Белый дом дал ВСУ еще 6-8 недель на контрнаступление
- СМИ: ЕС начал подготовку к переговорам о членстве Украины
- Писториус разозлился из-за заявления о возможности договориться с Россией
- Росстандарт проверит Hyundai и Kia в РФ из-за риска возгорания
- Госкорпорация «Роснано» заявила о признаках банкротства
- Развожаев заявил о падении обломков БПЛА на жилой дом
- В небе над Белгородской областью сбили три воздушные цели
- В МВД Великобритании назвали «экоидиотами» борцов за природу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru