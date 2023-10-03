Белый дом дал ВСУ еще 6-8 недель на контрнаступление

По его мнению, у Киева осталось максимум два месяца до наступления неблагоприятных погодных условий. После этого ситуация для ВСУ станет «тяжелой», считает Кирби.

Представитель администрации США отметил, что приближение холодов говорит о необходимости выделить дополнительные средства на военную помощь Украине.

В эфире телеканала «Россия 24» глава Донецкой республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ могут начать новое наступление в октябре. Он обратил внимание на переброску украинских резервов на ореховское и угледарское направления, сообщает «Радиоточка НСН».

