Белоруссия усилила подразделения ПВО и ВВС на границе с Украиной
Белоруссия усилила группировку авиации, зенитно-ракетных и радиотехнических войск на границе с Украиной, заявил в эфире телеканала СТВ командующий ВВС и ПВО вооруженных сил республики Андрей Лукьянович.
«Уже усилена группировка. Она касается и авиации, и зенитно-ракетных войск, и радиотехнических войск», - сказал командующий.
По словам Лукьяновича, Минск каждую неделю фиксирует у своих границ до 40 полетов разведывательной авиации НАТО.
Министр обороны республики Виктор Хренин ранее заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины, отмечает «Радиоточка НСН».
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