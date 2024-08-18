Белоруссия усилила подразделения ПВО и ВВС на границе с Украиной

Белоруссия усилила группировку авиации, зенитно-ракетных и радиотехнических войск на границе с Украиной, заявил в эфире телеканала СТВ командующий ВВС и ПВО вооруженных сил республики Андрей Лукьянович.

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«Уже усилена группировка. Она касается и авиации, и зенитно-ракетных войск, и радиотехнических войск», - сказал командующий.

По словам Лукьяновича, Минск каждую неделю фиксирует у своих границ до 40 полетов разведывательной авиации НАТО.

Министр обороны республики Виктор Хренин ранее заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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