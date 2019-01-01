Белоруссия опровергла данные ВСУ о российских военных в Чернобыльской зоне

Министерство обороны Белоруссии не подтвердило информацию, распространенную ВСУ в СМИ, о наличии российских войск на территории Чернобыльской зоны в Белоруссии, сообщает ТАСС.

«Распространяемая в сети информация о якобы «присутствии войск России на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения» не соответствует действительности», — цитирует СМИ сообщение ведомства.

Ранее о проверке появления российских частей в непосредственной близости от украинской границы распространила пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ, поясняет RT.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в эфире НСН пояснил, почему не воспринимает всерьез заявления экс-главы СБУ по поводу российских учений в Крыму.

