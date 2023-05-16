Саратовского депутата возмутило название ресторана Belgium

Депутат Саратовской областной думы от Единой России Роман Чуйченко пристыдил владельцев и посетителей ресторана Belgium Bar. Политик назвал возмутительной такую вывеску, когда Бельгия финансово помогает «бандеровскому режиму».

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«Вот куда подевалась совесть у хозяев заведения? Нужен, нужен закон об уличной рекламе. И другие меры, начиная от общественного порицания, заканчивая жесткой позицией муниципальных властей»,- написал в Telegram-канале «Столыпинград» Чуйченко.

Ранее депутат активно призывал переименовать ресторан «Кембридж», чье название якобы оскорбило некоего участника СВО, вернувшегося в Саратов в отпуск. Впоследствии заведение было переименовано в «Гермес».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ДепутатСаратов

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