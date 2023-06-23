Baykar хочет начать производство БПЛА на Украине в 2025 году
Турецкая компания Baykar рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году, заявил гендиректор компании Халук Байрактар, передает ТАСС.
В феврале начальник главного управления земель обороны и фондов Минобороны Украины Борис Закутний заявил, что ведомство согласовало место для строительства центра Bayraktar в стране. Он добавил, что в центре будет выполняться обслуживание, текущий ремонта и модернизация, а также обучение персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.
Информацию подтвердил и посол Украины в Турции.
На данный момент российские войска уничтожили весь украинский флот беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 турецкого производства, сообщает Business Insider, передает «Радиоточка НСН».
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