Baykar хочет начать производство БПЛА на Украине в 2025 году

Турецкая компания Baykar рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году, заявил гендиректор компании Халук Байрактар, передает ТАСС.

В феврале начальник главного управления земель обороны и фондов Минобороны Украины Борис Закутний заявил, что ведомство согласовало место для строительства центра Bayraktar в стране. Он добавил, что в центре будет выполняться обслуживание, текущий ремонта и модернизация, а также обучение персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Песков заявил, что у России есть собственные программы по созданию беспилотников

Информацию подтвердил и посол Украины в Турции.

На данный момент российские войска уничтожили весь украинский флот беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 турецкого производства, сообщает Business Insider, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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