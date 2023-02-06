Песков заявил, что у России есть собственные программы по созданию беспилотников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России есть целый ряд собственных программ по созданию беспилотных летательных аппаратов «для самых различных целей», передает РИА Новости. Таким образом он ответил на вопрос о совместных планах в этой области с Ираном.

Песков напомнил, что недавно был принят перечень поручений президента страны по развитию именно беспилотников.