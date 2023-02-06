Песков заявил, что у России есть собственные программы по созданию беспилотников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России есть целый ряд собственных программ по созданию беспилотных летательных аппаратов «для самых различных целей», передает РИА Новости. Таким образом он ответил на вопрос о совместных планах в этой области с Ираном.

Песков напомнил, что недавно был принят перечень поручений президента страны по развитию именно беспилотников.

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Ранее СМИ сообщили, что Россия и Иран собираются построить завод по производству не менее шести тысяч беспилотных летательных аппаратов иранской разработки.

По данным The Wall Street Journal, в начале января в РФ якобы вылетела иранская делегация Ирана высокого уровня, чтобы посетить место для строительства такого предприятия и обсудить детали запуска проекта.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ИранБеспилотникиКремльДмитрий Песков
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