Песков заявил, что у России есть собственные программы по созданию беспилотников
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России есть целый ряд собственных программ по созданию беспилотных летательных аппаратов «для самых различных целей», передает РИА Новости. Таким образом он ответил на вопрос о совместных планах в этой области с Ираном.
Песков напомнил, что недавно был принят перечень поручений президента страны по развитию именно беспилотников.
Ранее СМИ сообщили, что Россия и Иран собираются построить завод по производству не менее шести тысяч беспилотных летательных аппаратов иранской разработки.
По данным The Wall Street Journal, в начале января в РФ якобы вылетела иранская делегация Ирана высокого уровня, чтобы посетить место для строительства такого предприятия и обсудить детали запуска проекта.
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