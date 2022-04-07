Бастрыкин поручил расследовать подготовку ВСУ провокации с химикатами

Глава Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин распорядился расследовать возможные приготовления украинскими силовиками провокации в отношении Вооруженных сил РФ, для чего фиксировать данные замыслы. Информация об этом размещена на сайте СК РФ.

Согласно сообщению, в городе Первомайском Харьковской области представители ВСУ и нацбатальонов намерены использовать для провокации химические вещества. В Минобороны РФ утверждают, что в расположении завода «Химпром» сотрудники Службы безопасности Украины заминировали хранилище со 120 тоннами хлора. Предполагается, что этот склад будет взорван с целью обвинить в произошедшем российскую сторону.

Бастрыкин провёл сегодня в Донецке выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных ВСУ и украинскими нацбатальонами в отношении мирного населения и военнослужащих РФ на территории ДНР, ЛНР и других частях Украины.

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Фото: sledcom.ru
ТЕГИ:ПровокацияВСУАлександр Бастрыкин
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