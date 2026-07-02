Суд в ЕС впервые разрешил уголовное преследование частных лиц за материалы RT
Суд Евросоюза впервые разрешил уголовное преследование частных лиц за публикацию материалов RT. Первые подобные дела были возбуждены в Германии.
Как сообщает RT, трёх человек обвинили в управлении сайтом, на котором публиковали материалы телеканала. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.
Отмечается, что введённые против RT санкции запрещали официально зарегистрированным операторам транслировать контент телеканада на территории Евросоюза. Теперь же «оператором» может быть признано любое физлицо, администрирющее ресурсы с материалами RT.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что ему предлагали закрыть в стране российские СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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