Байден заявил о решимости сохранить поддержку Украины

Байден заверил Зеленского, что США «полны решимости» сохранить поддержку Украины на международном уровне. По его словам, Вашингтон начал формализацию долгосрочных обязательств перед Киевом.

«Вместе с нашими партнерами и союзниками американский народ полон решимости», - сказал глава Белого дома.

США не передадут Украине ракетные тактические комплексы ATACMS в ближайшее время, заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Он уточнил, что Вашингтон не снимает этот вопрос с рассмотрения, передает «Радиоточка НСН».

