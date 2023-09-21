Байден заявил о решимости сохранить поддержку Украины
Президент США Джо Байден начал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне, сообщают СМИ.
Байден заверил Зеленского, что США «полны решимости» сохранить поддержку Украины на международном уровне. По его словам, Вашингтон начал формализацию долгосрочных обязательств перед Киевом.
«Вместе с нашими партнерами и союзниками американский народ полон решимости», - сказал глава Белого дома.
США не передадут Украине ракетные тактические комплексы ATACMS в ближайшее время, заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Он уточнил, что Вашингтон не снимает этот вопрос с рассмотрения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru