Зеленский: Тема ПВО является главной для переговоров с США

В своем Telegram-канале он отметил, что 21 сентября пройдут важные переговоры. Он также сообщил, что в ночь на четверг по инфраструктуре Украины был нанесен «массированный удар».

Ранее, 20 сентября, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что переговоры президента США Джо Байдена и Зеленского пройдут в Белом доме 21 сентября. Он отмечал, что администрация США рассчитывает получить данные о текущей ситуации на поле боя, а также заверить Киев в своей поддержке, передает «Радиоточка НСН».

