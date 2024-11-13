Байден запросит у Конгресса дополнительные средства на Украину

Администрация Джо Байдена в последние месяцы его пребывания на посту намерена обратиться в Конгресс с запросом на выделение дополнительных средств для поддержки Украины в 2025 году. Об этом в ходе брифинга сообщил советник президента США Джейк Салливан.

По словам Салливана, соответствующее послание будет направлено в ближайшие два месяца. Он подчеркнул, что уходящая администрация считает необходимым продолжение финансовой помощи Киеву в следующем году.