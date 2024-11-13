Байден запросит у Конгресса дополнительные средства на Украину
Администрация Джо Байдена в последние месяцы его пребывания на посту намерена обратиться в Конгресс с запросом на выделение дополнительных средств для поддержки Украины в 2025 году. Об этом в ходе брифинга сообщил советник президента США Джейк Салливан.
По словам Салливана, соответствующее послание будет направлено в ближайшие два месяца. Он подчеркнул, что уходящая администрация считает необходимым продолжение финансовой помощи Киеву в следующем году.
Россия, в свою очередь, заявила, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию конфликта, вовлекая страны НАТО в него и усиливая напряженность.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут рассматриваться Россией как законная цель, передает «Радиоточка НСН».
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