Байден не подтвердил разрешение Украине на удары ракетами ATACMS по России

Администрация президента США Джо Байдена, а также Совет национальной безопасности, Министерство обороны и Госдепартамент не стали официально подтверждать информацию о том, что Вашингтон выдал Украине разрешение на использование американских ракет ATACMS для ударов по территории России, сообщает РИА Новости.

Агентство со ссылкой на пул журналистов Белого дома отмечает, что Байден, находясь на саммите «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро, проигнорировал вопросы представителей СМИ относительно использования Украины дальнобойных ракет.

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США официально не подтвердили информацию о снятии ограничений на использование переданных Украине вооружений. В Госдепартаменте заявили, что позиция Вашингтона по данному вопросу остается неизменной. О предполагаемом разрешении США сообщали не только газета The New York Times и другие крупные СМИ, но и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В свою очередь, МИД России подчеркнул, что если Украина начнет использовать дальнобойные ракеты для атак по российской территории, это будет расцениваться как «прямое участие США и их союзников в боевых действиях против России». В Кремле напомнили слова президента Владимира Путина, сказанные в сентябре 2024 года, когда он заявил, что такое решение означало бы, что страны НАТО, включая США и европейские государства, фактически вступают в войну с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШАДжо БайденБелый Дом

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