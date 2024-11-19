Байден не подтвердил разрешение Украине на удары ракетами ATACMS по России

Администрация президента США Джо Байдена, а также Совет национальной безопасности, Министерство обороны и Госдепартамент не стали официально подтверждать информацию о том, что Вашингтон выдал Украине разрешение на использование американских ракет ATACMS для ударов по территории России, сообщает РИА Новости.

Агентство со ссылкой на пул журналистов Белого дома отмечает, что Байден, находясь на саммите «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро, проигнорировал вопросы представителей СМИ относительно использования Украины дальнобойных ракет.