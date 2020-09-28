Санкции ЕС против России за Крым могут расширить
Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза запустил процесс расширения списка индивидуальных санкций в отношении российских физлиц и компаний "за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины", передает РИА Новости.
По словам источника агентства, формальное решение будет принято и обнародовано позднее.
До этого в понедельник сообщалось, что комитет постпредов в понедельник может рассмотреть вопрос о согласовании нового списка в рамках действующих индивидуальных санкций по России за "подрыв суверенитета Украины".
Ранее 10 сентября стало известно, что Евросоюз продлил на полгода санкции против российских физических и юридических лиц из-за событий на Украине. Теперь они будут действовать до 15 марта 2021 года. Как говорится в заявлении Совета ЕС, оказавшиеся в черном списке граждане и организации подрывают «территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
Впервые персональные санкции против россиян ввели в 2014 году из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма, и с тех пор регулярно продлевают.
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