Санкции ЕС против России за Крым могут расширить

Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза запустил процесс расширения списка индивидуальных санкций в отношении российских физлиц и компаний "за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины", передает РИА Новости.

По словам источника агентства, формальное решение будет принято и обнародовано позднее.

Крым наш, не сомневайтесь. За сомнения - штраф

До этого в понедельник сообщалось, что комитет постпредов в понедельник может рассмотреть вопрос о согласовании нового списка в рамках действующих индивидуальных санкций по России за "подрыв суверенитета Украины".

Ранее 10 сентября стало известно, что Евросоюз продлил на полгода санкции против российских физических и юридических лиц из-за событий на Украине. Теперь они будут действовать до 15 марта 2021 года. Как говорится в заявлении Совета ЕС, оказавшиеся в черном списке граждане и организации подрывают «территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Впервые персональные санкции против россиян ввели в 2014 году из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма, и с тех пор регулярно продлевают.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюзРоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры