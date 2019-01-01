Автоэксперт: Украина не сможет отказаться от российских автомобилей

«Автомобиль "Лада", на самом деле, даже несмотря на политические отношения, очень популярен на Украине и пользуется весьма высоким спросом: однажды он там бывал номер один по продажам, и его как-то даже собирали на 3 заводах. Эти автомобили вполне хорошего качества, комфортабельны и наиболее подходят по цене для небогатой Украины, они позволяют ездить по не очень хорошим дорогам и заправляться не самым качественным бензином, которые характерны как для России, так и для Украины. В силу всех вышеперечисленных причин эти машины и сейчас будут хорошо продаваться на Украине. Следовательно, запрет на ввоз безусловно носит чисто политический характер. Более того, в связи с появлением нового кабмина допускаю пересмотр решения и полную отмену обсуждаемого запрета»,- сказал эксперт.



Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что дефолт на Украине уже произошёл.