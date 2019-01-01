Автоэксперт: Украина не сможет отказаться от российских автомобилей
Игорь Моржаретто рассказал НСН, почему запрет ввоза российских автомобилей не выгоден для Украины.
Украинские власти решили перенести запрет на ввоз в страну российских автомобилей Lada. Экс-депутат Рады Алексей Журавко уже сообщил порталу РИА ФАН, что это произошло потому что состояние украинской экономики неудовлетворительно, и замена российского автопрома на европейский практически невозможна.
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН согласился с тем, что для Украины такой запрет невыгоден, и добавил, что новые власти страны, возможно, и вовсе вводить его не станут.
«Автомобиль "Лада", на самом деле, даже несмотря на политические отношения, очень популярен на Украине и пользуется весьма высоким спросом: однажды он там бывал номер один по продажам, и его как-то даже собирали на 3 заводах. Эти автомобили вполне хорошего качества, комфортабельны и наиболее подходят по цене для небогатой Украины, они позволяют ездить по не очень хорошим дорогам и заправляться не самым качественным бензином, которые характерны как для России, так и для Украины. В силу всех вышеперечисленных причин эти машины и сейчас будут хорошо продаваться на Украине. Следовательно, запрет на ввоз безусловно носит чисто политический характер. Более того, в связи с появлением нового кабмина допускаю пересмотр решения и полную отмену обсуждаемого запрета»,- сказал эксперт.
Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что дефолт на Украине уже произошёл.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин снял российские санкции с Эритреи
- Лукашенко хочет сделать Украину общеевропейской болью
- Четверть питьевой воды в РФ признана подделкой, в регионах - доходит до 80%
- На Украине объявили об исчезновении генпрокурора Луценко
- По плану «Перехват». В Москве ловят участников дерзкого ограбления