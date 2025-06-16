Австрия исключила возможность военной помощи Украине из-за своего нейтралитета

Австрия не располагает возможностью оказать Украине военную помощь, даже при наличии политической воли, заявил президент страны Александер Ван дер Беллен. По его словам, этого не позволяет как нейтральный статус республики, так и ограниченные оборонные ресурсы.

Выступая на пресс-конференции после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вене, глава австрийского государства напомнил, что с 1955 года Австрия придерживается постоянного нейтралитета, не вступая в военные союзы и запрещая размещение иностранных войск на своей территории. Он отметил, что вопросы национальной обороны возлагаются исключительно на собственные вооруженные силы.