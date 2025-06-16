Австрия исключила возможность военной помощи Украине из-за своего нейтралитета
Австрия не располагает возможностью оказать Украине военную помощь, даже при наличии политической воли, заявил президент страны Александер Ван дер Беллен. По его словам, этого не позволяет как нейтральный статус республики, так и ограниченные оборонные ресурсы.
Выступая на пресс-конференции после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вене, глава австрийского государства напомнил, что с 1955 года Австрия придерживается постоянного нейтралитета, не вступая в военные союзы и запрещая размещение иностранных войск на своей территории. Он отметил, что вопросы национальной обороны возлагаются исключительно на собственные вооруженные силы.
Ван дер Беллен признал, что в течение десятилетий оборона страны недофинансировалась, однако в последние годы ситуация начала меняться. По его словам, Австрия активно инвестирует в модернизацию армии, хотя ее оборонный бюджет по-прежнему составляет около 1% ВВП, что существенно ниже показателей большинства европейских стран.
Президент подчеркнул, что ограниченность военных ресурсов делает невозможной поставку оружия Киеву. При этом он заверил, что нейтралитет не препятствует другой форме поддержки: Австрия продолжит гуманитарные поставки, включая аккумуляторы и энергетическое оборудование, а также помощь в медицинской сфере. Эти инициативы, как указал Ван дер Беллен, осуществляются как за счет государства, так и при участии неправительственных организаций, передает «Радиоточка НСН».
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