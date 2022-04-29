Авиация РФ уничтожила за день 38 объектов на Украине

Семья из трех человек смогла выйти с завода «Азовсталь» в Мариуполе Более 50 человек погибли при взрыве в мечети Кабула Пентагон сообщил о новой серии военных поставок на Украину Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Новая газета. Европа» Несколько картин Куинджи и Айвазовского временно переправили из Мариуполя в Донецк