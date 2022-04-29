Авиация РФ уничтожила за день 38 объектов на Украине

Вооружённые силы России нанесли удар по 38 объектам на Украине высокоточными ракетами воздушного базирования. СВ частности, уничтожены склад топлива в Вольном Поле и радиолокационная станция в районе Печенеги. Такую информацию распространил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Удару, среди прочего, подверглись 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов и три ракеты «Точка-У».

В свою очередь Воздушно-космические силы РФ поразили 22 объекта вооружённых сил Украины. В том числе 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Другими официальными источниками данная информация не подтверждена.

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:Игорь КонашенковУкраинаАвиация
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