Аваков пророчит Украине голод из-за коронавируса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опасается, что страна может погрузиться в голод в течение месяца связи с пандемией коронавируса. Произойти это может из-за принятых мер по противодействию распространению заболевания, написал он в соцсетях. В связи с ограничениями многие предприятия остановили работу, а небольшие компании вообще вынуждены закрываться.

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства. Для многих это проблема и страх № 1 сейчас». — цитирует «Свободная пресса» Авакова.

Глава МВД призвал правительство организовать выплаты из государственного бюджета для оставшихся без средств к существованию. Он также считает необходимым ввести льготы на оплату услуг ЖКХ до 75% и запретить увольнение сотрудников на этот период.

Как отмечает RT, ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил ввести в стране режим чрезвычайного положения в связи с опасностью распространения COVID-19.

