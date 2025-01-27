Ассоциация городов Украины сообщила о массовых задержаниях и арестах мэров
Ассоциация городов Украины заявила о росте давления на органы местного самоуправления и массовых задержаниях мэров в различных регионах страны.
В своем обращении, опубликованном на сайте ассоциации, говорится о нарушении законодательства и процедур при проведении правоохранительными и судебными органами процессуальных действий против глав местных общин в 2025 году. Ассоциация утверждает, что обращения были направлены президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В числе примеров упоминаются задержания мэра Нетишина Александра Супрунюка (Хмельницкая область), мэра Дрогобыча Тараса Кучмы (Львовская область) и мэра Ирпеня Александра Маркушина. Ассоциация подчеркивает, что эти случаи — лишь малая часть арестов, происходящих в первый месяц 2025 года.
Местные власти призывают президента вмешаться в ситуацию и прекратить вмешательство государственных органов в выборы руководителей на местах, передает «Радиоточка НСН».
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