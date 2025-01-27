Ассоциация городов Украины сообщила о массовых задержаниях и арестах мэров

В числе примеров упоминаются задержания мэра Нетишина Александра Супрунюка (Хмельницкая область), мэра Дрогобыча Тараса Кучмы (Львовская область) и мэра Ирпеня Александра Маркушина. Ассоциация подчеркивает, что эти случаи — лишь малая часть арестов, происходящих в первый месяц 2025 года.

Местные власти призывают президента вмешаться в ситуацию и прекратить вмешательство государственных органов в выборы руководителей на местах, передает «Радиоточка НСН».

